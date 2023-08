Un indice per strumenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un indice per strumenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

AGO

Un indice per strumenti

L'ago è un piccolo strumento con un'estremità appuntita, solitamente di metallo, utilizzato per cucire o ricamare. Questo semplice oggetto è di fondamentale importanza nella produzione di abbigliamento, tessuti e accessori. La sua versatilità va oltre la sartoria, poiché gli aghi sono utilizzati anche in campo medico per cucire ferite e in altre attività artigianali. L'ago è uno dei primi strumenti creati dall'uomo, risalente a migliaia di anni fa, ed è ancora ampiamente usato in tutto il mondo. Questo piccolo ma potente strumento è un simbolo di precisione, creatività e abilità manuale.

