L Immobile fra gli assi del calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Immobile fra gli assi del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIRO

Significato/Curiosità : L Immobile fra gli assi del calcio

Mi dispiace, ma non ho informazioni o conoscenza su una persona di nome "Ciro" che sia particolarmente nota o rilevante nel mondo del calcio o degli immobili. Potrebbe essere che si tratti di una persona poco conosciuta o di una figura non nota a livello internazionale. Se hai ulteriori dettagli o informazioni, posso provare a fornire una risposta più precisa. Altrimenti, se hai altre domande o argomenti da trattare, sarò lieto di aiutarti.

Altre risposte alla domanda : L Immobile fra gli assi del calcio : immobile; assi; calcio; Fermo immobile ; immobile nell ozio; Indossatore sempre immobile ; Premio assegnato nel 2020 a Ciro immobile ; L immobile attaccante della Lazio; Massi mo per autorità ; Classi co dolce natalizio; Quelle d urto prevedono massi cce dosi di medicinali; Il massi mo all università ; Il costume per la danzatrice classi ca; Roberto CT della Nazionale di calcio nel 2006-08; Zlatan l asso del calcio ; Ha vinto 4 Mondiali di calcio ; Toglie i dubbi all arbitro di calcio ; Era il Totocalcio dell ippica;

Cerca altre Definizioni