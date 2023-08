Grandi ingegni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi ingegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TALENTI

Significato/Curiosità : Grandi ingegni

I grandi ingegni o talenti sono individui eccezionali che hanno dimostrato straordinarie capacità e abilità nel loro campo. Queste persone sono caratterizzate da una mente brillante e creativa, in grado di affrontare sfide complesse e trovare soluzioni innovative. I loro successi spesso portano a cambiamenti significativi e progresso nella scienza, nell'arte, nella tecnologia e in altre discipline. I grandi ingegni possono essere inventori, scienziati, artisti, musicisti, leader visionari o imprenditori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia e ispirato le generazioni future. La loro genialità e passione hanno contribuito a plasmare il mondo in cui viviamo oggi.

