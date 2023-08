È un gesto spontaneo ma non è l elemosina del generoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un gesto spontaneo ma non è l elemosina del generoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TIC

Significato/Curiosità : È un gesto spontaneo ma non è l elemosina del generoso

Il termine "tic" è comunemente usato per descrivere un movimento involontario, ripetitivo e breve di una parte del corpo, come un occhio che strizza, un battito di ciglia o un sussulto muscolare. I tics possono essere motori o vocali e possono variare in intensità e frequenza. Sebbene possano manifestarsi in molte persone in situazioni di stress o ansia, possono anche essere sintomi di disturbi neurologici come la sindrome di Tourette. Se i tics diventano problematici o interferiscono con le attività quotidiane, può essere opportuno consultare un medico per una valutazione e un'eventuale gestione attraverso terapie comportamentali o farmacologiche.

Altre risposte alla domanda : È un gesto spontaneo ma non è l elemosina del generoso : gesto; spontaneo; elemosina; generoso; Cenno gesto ; gesto terroristico; Tacitati con un gesto ; Fanno d un gesto un reato; Cosi è il gesto studiato; Arruolati in modo spontaneo ; spontaneo rifiuto; Atipico non spontaneo ; Non spontaneo ; È spontaneo nei boschi mediterranei; Vive chiedendo l elemosina ; Vive d elemosina ; Povero diavolo che vive di elemosina ; La moneta in elemosina ; Il frate manzoniano che chiede noci in elemosina ; Quello del generoso è d oro; È innato nel generoso ; generoso , caritatevole; Il verbo del generoso ; Si dice di fisico... generoso ;

Cerca altre Definizioni