Si forano per gli orecchini - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : LOBI

Significato/Curiosita : Si forano per gli orecchini

Nasale e quattro lunghi orecchini nei lobi a forma di catena, mentre le donne sposate dello stesso popolo indossano larghi orecchini a forma di foglia con... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. i lobi sono un'etnia di ceppo bantu dell'africa occidentale. si ritrovano lungo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

