È facile ai mancamenti

Home / Soluzioni Cruciverba / È facile ai mancamenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È facile ai mancamenti' è 'Ipoteso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPOTESO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È facile ai mancamenti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È facile ai mancamenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ipoteso? Il termine IPOTESO si riferisce a una condizione in cui una persona può sperimentare mancanze di forze o svenimenti improvvisi. Questa parola descrive uno stato di debolezza temporanea che può derivare da vari fattori come stanchezza, stress o problemi di salute. La sua connessione con la definizione si evidenzia nel fatto che indica una condizione di fragilità che si manifesta con facilità, rendendo evidente la vulnerabilità di chi ne soffre.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È facile ai mancamenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ipoteso

La definizione "È facile ai mancamenti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È facile ai mancamenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ipoteso:

I Imola P Padova O Otranto T Torino E Empoli S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È facile ai mancamenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha la pressione bassaTroia ai tempi di OmeroSigla nota ai partigianiUn manager ai verticiL attendono i podisti ai blocchi di partenzaFiori simili ai rododendri