Dispositivo che emette raggi particolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo che emette raggi particolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LASER

Un laser è un dispositivo elettronico che emette una luce coerente e concentrata attraverso un processo di amplificazione della luce per emissione stimolata di radiazione. Questa radiazione è caratterizzata da un singolo colore e dalla capacità di viaggiare in linea retta per lunghe distanze senza diffondersi troppo. I laser hanno un'ampia gamma di applicazioni, come nella chirurgia, nella stampa, nella comunicazione, nella misurazione di precisione, nel taglio industriale e nell'intrattenimento. Sono anche usati in lettore CD, DVD e scanner. La loro versatilità li rende una tecnologia fondamentale in diversi campi e contribuiscono in modo significativo alla nostra vita quotidiana.

