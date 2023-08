La delle vanità romanzo di Thackeray - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La delle vanità romanzo di Thackeray. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIERA

Significato/Curiosità : La delle vanità romanzo di Thackeray

"La fiera delle vanità" è un celebre romanzo scritto da William Makepeace Thackeray. Pubblicato nel 1848, il libro offre un acuto ritratto della società britannica del XIX secolo, focalizzandosi sulle ambizioni, le vanità e i vizi della classe sociale dominante. La trama segue le vite di due protagoniste contrastanti, Becky Sharp e Amelia Sedley, attraverso incontri, matrimoni, intrighi e fallimenti finanziari. Thackeray satirizza le convenzioni sociali, la lotta per il potere e la ricerca della ricchezza. Il romanzo rimane ancora oggi un rilevante esempio di critica sociale e una rappresentazione realistica della natura umana e della società del suo tempo.

