La dea della Terra dei Greci - Cruciverba

GEA

La dea della Terra dei Greci

Gea, conosciuta anche come Gè o Gaia, è la dea primordiale della Terra nella mitologia greca. Rappresenta la personificazione della Terra stessa, madre di tutti gli esseri viventi. È considerata una divinità benefica e fertile, associata alla fertilità, alla crescita e al ciclo della natura. Gea è spesso raffigurata come una donna matura, seduta su un trono e circondata da elementi naturali come montagne, fiumi e foreste. La sua discendenza comprende numerose divinità, tra cui i Titani e i Ciclopi. Gea è venerata per il suo ruolo fondamentale nell'equilibrio ecologico e la sua connessione profonda con la vita e la sfera naturale.

