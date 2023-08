Consente ricerche subacquee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente ricerche subacquee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SONAR

Significato/Curiosità : Consente ricerche subacquee

Il sonar è un sistema di rilevamento e localizzazione che utilizza onde sonore sottomarine per consentire ricerche subacquee. Funziona emettendo impulsi acustici nell'acqua e rilevando gli echi riflessi dagli oggetti o dagli ambienti subacquei circostanti. Questi echi vengono elaborati e interpretati per produrre immagini dettagliate della topografia sottomarina o per individuare oggetti sommersi, come relitti di navi, rovine, o addirittura sottomarini. Il sonar è uno strumento essenziale per scopi di ricerca scientifica, esplorazione marina, mappatura dei fondali e attività militari come la ricerca di sommergibili o il rilevamento di mine marine.

