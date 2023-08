Cirque du: dà spettacoli nel mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cirque du: dà spettacoli nel mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOLEIL

Significato/Curiosità : Cirque du: dà spettacoli nel mondo

Il Cirque du Soleil è un rinomato circo contemporaneo che offre spettacoli mozzafiato in tutto il mondo. Fondata in Canada nel 1984, la compagnia ha rivoluzionato l'industria circense mescolando arte, acrobazia, danza, musica e tecnologia. I loro spettacoli unici e innovativi hanno affascinato milioni di spettatori in tutto il globo, offrendo esperienze straordinarie e coinvolgenti. Con un vasto repertorio di produzioni itineranti e spettacoli residenti in vari luoghi, il Cirque du Soleil ha ridefinito il concetto di circo tradizionale, ispirando artisti e appassionati di tutto il mondo e lasciando un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo.

