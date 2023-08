Chiedono la parola d ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiedono la parola d ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SENTINELLE

"Chiedono la parola d'ordine" o "sentinelle" sono termini spesso associati a situazioni di controllo, sicurezza o vigilanza. "Chiedere la parola d'ordine" si riferisce al processo di richiedere una frase o una password specifica per ottenere accesso a un'area riservata o per essere riconosciuti come parte di un gruppo selezionato. "Sentinelle" indica guardie o persone incaricate di sorvegliare un determinato luogo o perimetro, al fine di prevenire intrusioni o garantire la sicurezza. Entrambi i concetti suggeriscono una vigilanza rigorosa e un controllo accurato, spesso utilizzati in contesti militari, di sicurezza o in situazioni di restrizione dell'accesso.

