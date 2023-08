Il centro di Novara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il centro di Novara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VA

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi novara (disambigua). novara (afi: no'vara, ascolta[·info]; nuara in dialetto novarese e in... Vaticano va software – azienda statunitense, precedentemente nota come va linux systems vá, calciatore angolano va – sigla automobilistica di varese va – gruppo...