Il bollettino con le previsioni del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bollettino con le previsioni del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : METEO

Il bollettino meteo è un report o un servizio informativo che fornisce le previsioni del tempo atmosferico per una determinata area geografica. Questo bollettino è solitamente emesso da agenzie meteorologiche o servizi meteo e contiene informazioni riguardanti le condizioni atmosferiche previste per le prossime ore o giorni. Le previsioni includono dati come temperatura, precipitazioni, umidità, vento e condizioni generali del cielo. Il bollettino meteo è un'importante risorsa per aiutare le persone a pianificare le loro attività quotidiane, soprattutto quando si tratta di attività all'aperto o di decisioni riguardanti il traffico aereo e marittimo.

