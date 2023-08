La Berlinguer in televisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Berlinguer in televisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIANCA

Significato/Curiosità : La Berlinguer in televisione

Bianca Berlinguer è una nota giornalista e conduttrice televisiva italiana. Nata a Sassari nel 1960, appartiene ad una famiglia nota nel mondo della politica italiana, essendo nipote di Enrico Berlinguer, storico leader del Partito Comunista Italiano. Bianca Berlinguer ha lavorato per molti anni come inviata e corrispondente da diverse parti del mondo, acquisendo una vasta esperienza nel campo del giornalismo internazionale. Ha condotto programmi televisivi di approfondimento e dibattito su temi politici e sociali ed è riconosciuta per la sua professionalità e competenza nel settore dell'informazione.

