L azione del ladro che forza la serratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L azione del ladro che forza la serratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCASSO

Significato/Curiosità : L azione del ladro che forza la serratura

Lo scasso è un'azione criminale in cui un ladro o un malintenzionato forza o manipola una serratura per entrare in un luogo chiuso senza autorizzazione. Questa pratica è considerata illegale e viene perseguita dalla legge. Gli strumenti utilizzati per lo scasso possono variare, tra cui grimaldelli, chiavi false o altri strumenti illegali. Lo scasso è spesso commesso con l'intento di rubare o compiere atti illegali all'interno della struttura. Per prevenire lo scasso, è importante utilizzare serrature di alta sicurezza e adottare misure di sicurezza adeguate, come l'installazione di sistemi di allarme o telecamere di sorveglianza.

Altre risposte alla domanda : L azione del ladro che forza la serratura : azione; ladro; forza; serratura; Negazione romanesca; Imbarcazione gonfiabile; La Nazione per cui gareggia; Fanatica adorazione ; La modificazione d una notizia precedente; Il ladro compagno di Eva Kant; Un ladro di strada; Il noto ladro gentiluomo; Avventuroso ladro gentiluomo letterario francese; Chi non beve in è un ladro o una spia; Lo rafforza lo sport; Dà nome ad una forza ; Emigranti forza ti; Sonopari nella forza ; Servo forza to; Università del Connecticut che ci ricorda una serratura ; La esegue il ladro sulla serratura ; Un tipo di serratura portatile; Guardare dal buco della serratura ; L effrazione effettuata dal ladro che forza la serratura ;

Cerca altre Definizioni