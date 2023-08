L autore de Il lutto si addice ad Elettra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore de Il lutto si addice ad Elettra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : O NEILL

Significato/Curiosità : L autore de Il lutto si addice ad Elettra

Eugene O'Neill è l'autore di "Il lutto si addice ad Elettra" (in inglese "Mourning Becomes Electra"), un dramma in tre parti scritto nel 1931. O'Neill si è distinto come uno dei più grandi drammaturghi americani del XX secolo e ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1936. "Il lutto si addice ad Elettra" è una riscrittura moderna della tragedia greca di Oreste ed Elettra, ambientata negli Stati Uniti dopo la Guerra Civile. La pièce affronta temi complessi come vendetta, colpa, desiderio di giustizia e complessità delle relazioni familiari.

