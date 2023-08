L arcipelago con San Domino e San Nicola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L arcipelago con San Domino e San Nicola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TREMITI

Significato/Curiosità : L arcipelago con San Domino e San Nicola

L'arcipelago delle Isole Tremiti è un incantevole gruppo di isole nel Mar Adriatico, al largo delle coste italiane. Le principali isole, San Domino e San Nicola, si distinguono per la loro bellezza naturale e il ricco patrimonio storico. San Domino offre paesaggi pittoreschi, spiagge sabbiose e scogliere rocciose che si tuffano nell'azzurro del mare. San Nicola, con la sua antica fortezza e il suggestivo monastero, racconta storie di un passato affascinante. Questo arcipelago è anche una riserva naturale, con acque cristalline e una flora e fauna uniche, rendendolo un paradiso per gli amanti del mare e della natura. Le Isole Tremiti sono una meta ideale per una fuga tranquilla e incantevole.

Altre risposte alla domanda : L arcipelago con San Domino e San Nicola : arcipelago; domino; nicola; L arcipelago con Malie; L arcipelago del mar Egeo con l isola di Samo; arcipelago caraibico con 700 isole; L arcipelago di Solgenitsin; arcipelago dell Alaska; Simeoni: dominò nel salto in alto; Una parte... del domino ; La dinastia che dominò in Toscana fino al 1859; Ciascuno dei pezzi del domino ; Lo è il condomino ; nicola per gli amici; Il nicola conduttore radio e TV; Il nicola s del cinema; Il nicola s di Hollywood; nicola conduttore;

