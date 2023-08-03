Antiche monete d oro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Antiche monete d oro' è 'Napoleoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAPOLEONI

Altre soluzioni: DOBLONI - GHINEE - CARLINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antiche monete d oro" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antiche monete d oro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Napoleoni? I napoleoni sono monete di oro che risalgono a tempi passati, simboli di grande valore e storia. Queste monete rappresentano un'epoca in cui il potere economico e politico si rifletteva anche attraverso il metallo prezioso. Gli appassionati di numismatica spesso cercano i napoleoni per il loro valore storico e monetario. Sono considerate testimonianze di un passato ricco di eventi e cambiamenti. La loro presenza nelle collezioni evidenzia l'importanza di preservare il patrimonio culturale.

Per risolvere la definizione "Antiche monete d oro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antiche monete d oro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Napoleoni:

N Napoli A Ancona P Padova O Otranto L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antiche monete d oro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

