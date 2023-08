Animale che affronta il deserto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale che affronta il deserto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAMMELLO

Il cammello è un animale straordinario che si è adattato perfettamente alla vita nel deserto. Dotato di lunghe zampe ideali per attraversare le sabbie ardenti, il cammello è in grado di sopportare temperature estreme e lunghi periodi senza acqua. Le sue gobbe sono un vero e proprio serbatoio di riserva, in grado di immagazzinare energia sotto forma di grasso, fornendo cibo e idratazione durante le dure condizioni del deserto. Il cammello ha anche palpebre spesse che lo proteggono dalla sabbia e lunghe ciglia per tenere lontani gli insetti. Il suo spirito resiliente e la sua capacità di affrontare avversità lo rendono un simbolo di sopravvivenza nel deserto, ed è diventato un prezioso compagno per le popolazioni nomadi che si affidano a lui per il trasporto e la sopravvivenza nelle regioni aride.

