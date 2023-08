Le prolunga l attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prolunga l attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Le prolunga l attesa

Nuovo singolo how long (il titolo si riferisce verosimilmente alla lunga attesa dei fan per un nuovo disco, ma è una cover di j. d. souther che fu coautore... vedi ore (disambigua). le ore (o stagioni; in greco antico: a, hrai) sono figure della mitologia greca, figlie di zeus e di temi. le ore erano sorelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

