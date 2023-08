Fiaschette per soldati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiaschette per soldati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BORRACCE

Significato/Curiosità : Fiaschette per soldati

Le fiaschette per soldati, comunemente chiamate borracce, sono contenitori essenziali utilizzati dai militari per trasportare e conservare l'acqua durante le missioni sul campo. Questi piccoli recipienti, spesso realizzati in metallo o plastica resistente, sono progettati per essere leggeri, compatti e facili da trasportare nello zaino o sulla cintura. La loro importanza deriva dal fatto che l'approvvigionamento di acqua è cruciale per mantenere l'idratazione, la resistenza e la prontezza operativa dei soldati. Con un tappo a vite o a pressione, le fiaschette impediscono fuoriuscite accidentali. Nel corso della storia militare, le borracce hanno subito miglioramenti tecnologici per soddisfare le esigenze dei soldati sul campo di battaglia.

