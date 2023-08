Costeggiano le acque - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costeggiano le acque. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIDI

Significato/Curiosita : Costeggiano le acque

A rimanere in acque profonde che costeggiano le barriere coralline, ma può spostarsi anche nei canali per inseguire la preda in acque meno profonde.... I lidi di comacchio, chiamati lungamente anche lidi ferraresi, sono sette località balneari situate nel comune di comacchio, in provincia di ferrara,...