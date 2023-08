Un caso linguistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un caso linguistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARTITIVO

In linguistica, il caso è una categoria grammaticale che consiste nella modificazione di un nome a seconda della sua funzione logica (soggetto, complemento... pag. 112. grammatica inglese#articolo partitivo, any e some. caso partitivo complemento partitivo partitivo, articolo, in la grammatica italiana, istituto...