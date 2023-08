Canestro segnato al volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canestro segnato al volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TAPIN

Significato/Curiosita : Canestro segnato al volo

Altre risposte alla domanda : Canestro segnato al volo : canestro; segnato; volo; Il Messina della pallacanestro ; Il giocatore perno della pallacanestro ; Un canestro segnato al volo; Nella pallacanestro si effettuano quelli liberi; Nel basket recupero palla dopo un canestro fallito; La usa il disegnato re per cancellare; Ben assegnato ; Serve al disegnato re; Schizzi del disegnato re; Il creditore a cui viene assegnato un nuovo debitore; Lo è chi impone agli altri la propria volo ntà; La Meryl de Il diavolo veste Prada; Velivolo invisibile ai radar; Un impulso del tutto involo ntario; Rubano al volo ;

