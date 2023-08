Attività sciistica estrema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attività sciistica estrema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FUORIPISTA

Significato/Curiosita : Attivita sciistica estrema

Facilitando i collegamenti con la campania e il lazio. l'inizi dell'attività sciistica iniziò nel 1909 con la scoperta da parte di un gruppo di giornalisti... Freeride (sci). nello snowboard e nello sci alpino, il freeride è l'attività fuoripista in neve fresca, avente come scopo il divertimento e il senso di libertà... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

