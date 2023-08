Il Walter giornalista ucciso nel 1980 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Walter giornalista ucciso nel 1980. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOBAGI

Significato/Curiosita : Il walter giornalista ucciso nel 1980

walter tobagi (spoleto, 18 marzo 1947 – milano, 28 maggio 1980) è stato un giornalista e scrittore italiano. fu assassinato in un attentato terroristico... Innanzitutto «capire» che tobagi è stato ucciso. la pensa così, ad esempio, giampaolo pansa, che ha rilevato come: «tobagi sul tema del terrorismo non...