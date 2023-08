Il Salvo carabiniere Medaglia d oro alla memoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Salvo carabiniere Medaglia d oro alla memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : D ACQUISTO

Significato/Curiosita : Il salvo carabiniere medaglia d oro alla memoria

d'acquisto (napoli, 17 ottobre 1920 – palidoro, 23 settembre 1943) è stato un vicebrigadiere dell'arma dei carabinieri, insignito di medaglia d'oro al... Vedi salvo d'acquisto (disambigua). «se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: dio è con me e io non ho paura! » (salvo d'acquisto) salvo rosario... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

