Quello viola è noto anche come pastinaca pelagica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello viola è noto anche come pastinaca pelagica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRIGONE

Significato/Curiosita : Quello viola e noto anche come pastinaca pelagica

Televisivo steve irwin, morto in australia in seguito a una puntura di trigone in pieno petto il 4 settembre 2006). sono animali bentonici che trascorrono... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Quello viola è noto anche come pastinaca pelagica : quello; viola; noto; anche; come; pastinaca; pelagica; L omega chiude quello greco; quello delle persone uniche si dice perduto; Viè quello del Re; È Unito quello di Carlo III; Era noto quello di Mani Pulite; Un colore misto tra viola e marrone; Azzurro viola ceo; Un delicato colore viola pallido; La moviola in campo; Bacche viola cee mangerecce; noto sociologo del Novecento: Robert King; noto brano di Ennio Morricone per Giù la testa; noto marchio di un confetto lassativo; Michail noto scacchista sovietico del passato; noto racconto filosofico di Voltaire; Possono essere anche a gas e a legna; Le sue gesta ispirarono anche Corneille; Gli ortaggi detti anche coste; È detto anche pinna blu; È rettangolare anche quello circolare; come una cittadina di Cuzco; come i tormentoni da spiaggia; Attivati come mutui; Che vivono in radure erbose come i trifogli; Nazione un tempo nota come Honduras Britannico; Vittime della caccia pelagica ;

Cerca altre Definizioni