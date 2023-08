Noto sociologo del Novecento: Robert King - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto sociologo del Novecento: Robert King. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MERTON

Noto sociologo del novecento: robert king

James hunter è noto per aver previsto le guerre culturali del tardo novecento e specialmente la loro connotazione religiosa. molti sociologi hanno previsto... Thomas merton (prades, 31 gennaio 1915 – bangkok, 10 dicembre 1968) è stato uno scrittore e monaco cristiano statunitense dell'ordine dei trappisti, autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

