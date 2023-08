Il nome dell autore della favola pastorale Aminta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome dell autore della favola pastorale Aminta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORQUATO

Significato/Curiosita : Il nome dell autore della favola pastorale aminta

Lirica di modello petrarchesco, nella gerusalemme liberata o nella favola pastorale aminta di torquato tasso) che presentano un'ambientazione naturale svolta... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi torquato tasso (disambigua). torquato tasso (sorrento, 11 marzo 1544 – roma, 25 aprile 1595) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

