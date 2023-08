Nazione un tempo nota come Honduras Britannico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nazione un tempo nota come Honduras Britannico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BELIZE

Significato/Curiosita : Nazione un tempo nota come honduras britannico

Dei caraibi e sul golfo dell'honduras, a sud e ovest confina con il guatemala. un tempo colonia con il nome di honduras britannico, è indipendente dal 1981... Cercando altri significati, vedi belize (disambigua). coordinate: 17°04'n 88°42'w / 17.066667°n 88.7°w17.066667; -88.7 il belize è uno stato indipendente dell'america... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

