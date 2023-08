Indicato o mandato dal fato per uno scopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicato o mandato dal fato per uno scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DESTINATO

Significato/Curiosita : Indicato o mandato dal fato per uno scopo

Disperata per la partenza improvvisa di enea, costretto dal fato, didone si trafisse con la spada donatale dal troiano, chiedendo al suo popolo di vendicarla e... Confronti dei patrimoni destinati ex art. 2447 c.c. tuttavia, il curatore fallimentare non può procedere se il patrimonio destinato non ha pregiudicato il... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Indicato o mandato dal fato per uno scopo : indicato; mandato; fato; scopo; Criteri variabili e indicato ri quantitativi; Un composto organico usato come indicato re di pH; È indicato sulla tessera sanitaria; indicato allo scopo; indicato re della situazione economica; Velivolo radiocomandato ; Piccolo velivolo telecomandato ; Rimandato abbr; mandato al tappeto; Tramandato o ereditato dagli antenati; Sigla del piridossalfosfato ; C è di Trevi di Erone dei tuffato ri; Un solfato ; Il truffato re di una nota sindrome; Designate dal fato ; scopo fine; Rispondente allo scopo ; Un raduno a scopo scientifico; Lo sono gli impianti attrezzati allo scopo di usare la corrente; Un attento esame a scopo di controllo;

