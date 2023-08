Dividere l atomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dividere l atomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCINDERE

Significato/Curiosita : Dividere l atomo

Particella subatomica è una particella di massa inferiore a quella di un atomo. una particella subatomica può essere elementare, non costituita da altre... Stelle in base alla loro luminosità apparente ad occhio nudo, dunque senza scindere le eventuali componenti di stelle multiple, risolvibili solo con telescopi;... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

