Beni ed emolumenti a cui si ha diritto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Beni ed emolumenti a cui si ha diritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPETTANZE

Significato/Curiosita : Beni ed emolumenti a cui si ha diritto

Quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato... Ammontare, termini e modalità di pagamento delle spettanze non sono oggetto di contenzioso. le spettanze includono: trattamento di fine rapporto; quota... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

