Stretto di manica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stretto di manica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIRATO

Significato/Curiosita : Stretto di manica

Della manica. il dipartimento francese della manica, che comprende la penisola di cotentin, che si sporge nel canale, prende il nome dal tratto di mare... tirate sul pianista (tirez sur le pianiste) è un film del 1960 diretto da françois truffaut, basato sul romanzo sparate sul pianista di david goodis che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Stretto di manica : stretto; manica; Costretto all espatrio; Tutt altro che stretto ; Era costretto a lavorare in catene; Dà il nome a un distretto del Canton Ticino; Il distretto di Shangai con numerosi grattacieli; La posta d Oltremanica ; Si dice di manica arrotolata sul braccio; Lo è la manica del liberale; Lo smilzo d Oltremanica ; Germanica ;

Cerca altre Definizioni