Un sinonimo di testardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sinonimo di testardo.

Soluzione 8 lettere : OSTINATO

Significato/Curiosita : Un sinonimo di testardo

In lingua siciliana è sinonimo di testardo (in quanto la cd. "testa" del trunzu sarebbe dura come quella delle persone testarde), e per tale motivo le... Immagini o altri file su ostinato ostinato, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) ostinato, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

