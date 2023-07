Michail noto scacchista sovietico del passato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Michail noto scacchista sovietico del passato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TAL

Significato/Curiosita : Michail noto scacchista sovietico del passato

Mosca, 28 giugno 1992) è stato uno scacchista sovietico, ottavo campione del mondo di scacchi tra il 1960 e il 1961. noto nel mondo degli scacchi come "il... Titolo. tal – città dell'india trattamento automatico della lingua tal – codice iso 639-3 della lingua tal tal – album di tal farlow del 1956 tal – cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

