Discesa di barbari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Discesa di barbari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALATA

Significato/Curiosita : Discesa di barbari

Ciurma dei suoi barbari deliberò di marciare indisturbato per gli appennini calabri e precisamente per la campagne di arintha al fine di arrivare in sicilia... Stazioni di rifornimento. il tratto di banchine compreso tra due moli è detto "calata". lo stesso argomento in dettaglio: banchina ferroviaria. nelle stazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Discesa di barbari : discesa; barbari; Si apre per frenare la discesa ; Volare dolcemente in discesa ; discesa lungo i fiumi in gommone; discesa non rettilinea; Sportivi in discesa sulla neve; Invasione di barbari ; I barbari guidati da Artila; Schiere di barbari ; Le discese delle orde barbari che; Un gruppo di barbari armati;

