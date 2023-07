Viè quello del Re - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viè quello del Re. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PIAN

Significato/Curiosita : Vie quello del re

Francia con la puglia, vedi via francigena. nel medioevo erano chiamate vie romee (o romane, o romipete) le strade che i pellegrini percorrevano verso... Contengono il titolo. pian camuno – comune italiano in provincia di brescia. pian di scò – comune italiano in provincia di arezzo. pian del voglio – frazione...