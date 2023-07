Tessuto impiegato per foderare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessuto impiegato per foderare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Significato/Curiosita : Tessuto impiegato per foderare

Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

