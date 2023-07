Porta davanti ai giudici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta davanti ai giudici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REATO

Significato/Curiosita : Porta davanti ai giudici

Provenienza. nota: ogni concorrente porta il proprio cavallo di battaglia giudice ospite: antonella clerici giudice imitatore: francesca manzini che imita... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi reato (disambigua). il reato, in diritto, è un comportamento che la legge espressamente punisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

