Il Jovi del rock - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : BON

Significato/Curiosita : Il jovi del rock

Jovi, noto gruppo rock del new jersey. jon bon jovi è nato a perth amboy (new jersey) da padre statunitense di origini italiane (il bisnonno è nato a... I bon jovi sono un gruppo musicale rock e pop metal statunitense, formatosi nel 1983 a sayreville, new jersey. la band è costituita da jon bon jovi (voce)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

