Cosi è il suono argentino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è il suono argentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TINNULO

Significato/Curiosita : Cosi e il suono argentino

Grafia "chi", corrispondono invece il suono italiano ci in spagnolo e il suono italiano "sci" in portoghese. il suono italiano gn si ottiene con la n con... Quando noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce ed egli fa sentire il suo tinnulo squillo come di campanella". "piange e ride senza un perché di cose, che...