Le vocali in greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EO

Significato/Curiosita : Le vocali in greco

Anche le vocali brevi e lunghe, e a omettere l'aspirazione iniziale e delle consonanti (theta, rho e chi seguite da vocale). lo stesso argomento in dettaglio:... eo, noto anche come hi-han, è un film del 2022 diretto da jerzy skolimowski. è stato presentato in concorso al 75º festival di cannes, vincendovi il premio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Le vocali in greco : vocali; greco; Gioco senza vocali ; Le vocali estreme; Le vocali del bimbo; Le vocali in seno; Abito senza vocali ; Un matematico greco del IV secolo aC; Il grande filosofo greco fondatore dell atomismo; Precede l omega greco ; Nome greco dell Ercole romano; Il greco considerato padre della medicina;

Cerca altre Definizioni