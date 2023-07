Si versa per il cuba libre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si versa per il cuba libre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RUM

Significato/Curiosita : Si versa per il cuba libre

Prevede: 9 cl di prosecco; 6 cl di aperol; q.b. di soda/seltz. per preparare lo spritz si versa in un bicchiere old-fashioned contenente del ghiaccio, in ordine:... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rum (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento bevande alcoliche non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

