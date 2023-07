Vagoni merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vagoni merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARRI

Significato/Curiosità : Vagoni merci

I vagoni merci e i carri sono mezzi di trasporto ferroviario utilizzati per movimentare merci su lunghe distanze. I vagoni merci sono generalmente strutture aperte o chiuse progettate per ospitare un'ampia varietà di merci, come container, grano, carbone, automobili o prodotti industriali. Possono essere accoppiati in convogli per trasportare grandi quantità di carico. I carri, d'altra parte, sono strutture più piccole e specializzate, utilizzate per trasportare merci specifiche, come carri cisterna per liquidi o carri pianali per merci ingombranti. Entrambi svolgono un ruolo cruciale nel trasporto merci su rotaia, garantendo l'efficienza e l'economicità nel movimento delle merci su scala globale.

Altre risposte alla domanda : Vagoni merci : vagoni; merci; Ha vagoni di diverso tipo; Le scarpe su cui si bloccano i vagoni al termine dei binari morti; Viaggia in speciali vagoni ; Trainano vagoni ; Trascina veicoli o vagoni ; Svincolare merci alla frontiera; Responsabile commerci ale; Mercati Senza merci ; Operazioni commerci ali; Se è commerci ale non è abitato;

Cerca altre Definizioni