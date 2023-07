Fu unita alla Castiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu unita alla Castiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARAGONA

Significato/Curiosita : Fu unita alla castiglia

Delle corone di castiglia e aragona. quando sua madre, la regina isabella i di castiglia, morì nel 1504, giovanna divenne regina di castiglia, mentre suo... – se stai cercando altri significati, vedi aragona (disambigua). l'aragona (in spagnolo e aragonese aragón, in catalano aragó, in basco aragoi) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

unita; alla; castiglia; Unità inglese di peso; Unità di misura fotometrica; L unità di potenza elettrica; Antica unità militare; Una comunità religiosa; La Jennifer lanciata dalla sit-com Friends; Inadatti alla circostanza; Ridotta in pezzettini dalla cuoca; In mezzo alla stanza; Argine attorno alla fortezza; Fu la capitale della Vecchia castiglia ; Una città castiglia na; La lingua chiamata anche castiglia no; Una nota città della Catalogna... in castiglia no;

