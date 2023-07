Una diffusa marca di orologi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una diffusa marca di orologi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SWATCH

Significato/Curiosità : Una diffusa marca di orologi

Swatch è una rinomata marca di orologi diffusa in tutto il mondo, apprezzata per la sua combinazione di stile, innovazione e accessibilità. Fondata in Svizzera nel 1983, Swatch ha rivoluzionato l'industria degli orologi con design audaci, colori vivaci e materiali di alta qualità. Offrendo una vasta gamma di collezioni, dai modelli casual a quelli più eleganti, Swatch si rivolge a un pubblico diversificato. La sua reputazione si basa sulla precisione del movimento al quarzo e sulla resistenza all'acqua, garantendo prestazioni affidabili. Con una creatività senza limiti e collaborazioni con artisti, Swatch continua a incantare gli amanti degli orologi con pezzi unici e iconici, riflettendo il suo impegno per l'arte, lo stile e l'espressione individuale.

