Un tipo di cannone montato sulle navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di cannone montato sulle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANTIAEREO

Significato/Curiosità : Un tipo di cannone montato sulle navi

Il cannone antiaereo è una potente arma da fuoco montata su navi o utilizzata per la difesa contro minacce aeree. Progettato per abbattere velivoli nemici, è dotato di un sistema di puntamento preciso e rapido, consentendo di ingaggiare bersagli in movimento con alta precisione. Solitamente, questi cannoni utilizzano munizioni ad alto esplosivo o proiettili perforanti per colpire e distruggere gli aerei avversari. Grazie alla loro capacità di coprire ampie zone del cielo, sono fondamentali per la protezione delle flotte navali o delle installazioni terrestri contro attacchi aerei nemici, contribuendo a garantire la sicurezza delle forze militari e dei territori circostanti.

Altre risposte alla domanda : Un tipo di cannone montato sulle navi : tipo; cannone; montato; sulle; navi; Un tipo di vendita per corrispondenza; Un tipo di aratro che effettua più solchi nel terreno; Un tipo di pizza; tipo di pena che si paga in contanti; Un tipo di finestra; Un antenata del cannone ; Soldati che cannone ggiano; Il colle romano con il cannone che spara alle 12; Un cannone protetto e rotante; La voce del cannone ; Come un macchinario montato sul posto e pronto per l utilizzo; Arnese montato sul banco del falegname; Il pallone di sicurezza montato sulle auto; È montato nel ponte posteriore delle auto; Che si è montato la testa, nel gergo giovanile; Indumento che si butta sulle spalle; La M sulle magliette; sulle sue fiancate sono disegnate scene della vita di santa Rosalia; Antica tassa romana sulle eredità: hereditatum; E l sulle gote tue cantava Lucio Battisti; Tramezzi delle navi ; navi gò in acque piovane; Le funi per ormeggiare le navi ; Sterzi di navi ; navi gazione Generale Italiana;

Cerca altre Definizioni